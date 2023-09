Gestützt durch beträchtliches Kapital und interdisziplinäre Expertise investiert der Innovation Expansion Fund von Galvanize in Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, die eine rechtzeitige Dekarbonisierung vorantreiben

Galvanize Climate Solutions ("Galvanize"), ein auf den Klimaschutz spezialisiertes, globales Investmentunternehmen, gab heute den Abschluss seines Innovation Expansion Fund ("der Fonds") in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar bekannt. Nach den Kapitalzusagen einer vielfältigen Reihe institutioneller Investoren, darunter führende Stiftungen und Family Offices, zählt der Fonds zu den größten bisher aufgelegten Climate-Venture-Fonds. Der Fonds ist auf Investitionen in Klimaunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase ausgerichtet, die eine frühzeitige Dekarbonisierung vorantreiben, und stellt sowohl Kapital als auch interdisziplinäre Ressourcen bereit, um den Weg zur kommerziellen Skalierung zu beschleunigen.

Gegründet wurde Galvanize von gestandenen Investoren mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung im Klima-Ökosystem. Das Unternehmen widmet sich dem Ziel, die entscheidenden Klimaunternehmen unserer Generation aufzubauen. Zu diesem Zweck hat Galvanize ein erfahrenes Investitionsteam zusammengestellt, das von internen Fachleuten aus verschiedenen Bereichen unterstützt wird, die für den Aufbau von Klimaunternehmen relevant sind, etwa Klimawissenschaft und -technologie, regulatorische Fragen, Marktentwicklung, Wirkungsmessung und Talentanwerbung. Mit diesen Ressourcen ausgestattet ist der Fonds in einer idealen Position, um transformative Klimaunternehmen zu identifizieren, zu bewerten und zu fördern.

"Um die wichtigste Investitionschance unserer Zeit im vollem Umfang auszuschöpfen und die Dekarbonisierung erfolgreich einzuleiten, bedarf es mehr als nur Kapital", so Tom Steyer, Co-Executive Chair bei Galvanize, der zuvor Farallon Capital Management gegründet und geleitet hatte, eine der ersten globalen Multi-Strategie-Investmentfirmen, die unter seiner Führung auf ein verwaltetes Vermögen von über 36 Milliarden US-Dollar angewachsen ist. "Aus diesem Grund haben wir Galvanize auf dem Fundament unserer langjährigen Investitionserfahrung und unserer umfangreichen Kenntnisse der Ressourcen, auf die es bei der Beschleunigung kritischer Klimalösungen ankommt, bewusst aufgebaut, um ein neues Modell für Klimainvestitionen zu entwickeln und zugleich ein Weltklasseteam für diesen Moment zusammenzustellen. Wir sind sehr erfreut über die Unterstützung durch unsere Partner bei der Umsetzung dieses Vorhabens."

Die Leitung des Fonds übernehmen Veery Maxwell, Saloni Multani und Cliff Ryan, die fundierte Klimakenntnisse und langjährige Erfahrungen im Aufbau und der Verwaltung von milliardenschweren Anlagestrategien bei führenden globalen Unternehmen wie Hellman Friedman und Riverstone Holdings mitbringen.

"Wir sind Zeugen eines Wendepunkts für die Weltwirtschaft", erklärt Saloni Multani , Co-Head von Innovation Expansion bei Galvanize. "Die Ausrichtung der Marktkräfte wie das Engagement von Unternehmen, die regulatorischen und politischen Fortschritte, die Erwartungen von Verbrauchern, die Präferenzen von Arbeitskräften, die technologische Reife und die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit gibt dem Klimasektor starken Rückenwind. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Technologien und Lösungen, die eine sinnvolle Dekarbonisierung im kommenden Jahrzehnt vorantreiben können, einen immensen Wert entfalten werden."

Mit seinem klimafokussierten, integrierten Modell verfolgt der Fonds einen interdisziplinären Ansatz für den gesamten Investitionszyklus und stellt eine Reihe differenzierter Ressourcen bereit, um die Unternehmen seines Portfolios zu unterstützen und einen langfristigen Wert für seine Anleger zu schaffen. Dazu gehören die Einführung vorrangiger Kunden, die Unterstützung bei der Anwerbung von Talenten und die Bereitstellung von Analysen und Beratungsdienstleistungen zu rechtlichen Fragen. Mitglieder des Portfolio-Service-Teams von Galvanize waren zuvor bei ARPA-E, dem National Renewable Energy Laboratory und dem White House Council on Environmental Quality sowie einer Reihe weiterer führender Klima-, Technologie- und Regierungsorganisationen tätig.

Bislang hat der Fonds in 11 Unternehmen aus den Sektoren Strom, Verkehr, Industrie, Gebäude, Landwirtschaft und Kohlenstoffabbau investiert: alcemy, Arable, Lydian, Plotlogic, Pulsora, Regrow, The Routing Company, VEIR, Watershed, Worldly und Zhero.

ÜBER GALVANIZE CLIMATE SOLUTIONS

Galvanize Climate Solutions ("Galvanize") ist ein globales Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf den Klimaschutz, das Klimalösungen durch Kapital und Know-how beschleunigt. Galvanize wurde von Katie Hall und Tom Steyer gegründet und investiert in verschiedene Anlageklassen, darunter Risikokapital und Wachstumsaktien, öffentliche Aktien und Immobilien. Wir integrieren Fachkenntnisse in den Bereichen Investitionen, Klimaauswirkungen, Messung, Marktentwicklung, Talente, Technologie und Politik mit dem Ziel, den Klimawandel zu verlangsamen und langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen.

