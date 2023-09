Vaduz (ots) -Im Zuge ihres Wien-Besuchs traf sich die Ministerin für Inneres, Wirtschaft und Umwelt, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, am Donnerstag, 14. September mit Bundesministerin Susanne Raab, zuständig für die Themen Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitsgespräch.Einen Schwerpunkt bildete dabei die Medienpolitik, ein derzeit sowohl in Liechtenstein als auch in Österreich sehr aktuelles Thema. So tauschten sich die Regierungschef-Stellvertreterin und die Bundesministerin über verschiedene Aspekte der Entwicklungen in der jeweiligen Medienlandschaft aus.Im Bereich der Familienpolitik waren vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Elternurlaub weitere Gesprächsthemen.Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine tauschten sich Regierungschef-Stellvertreterin Monauni und Bundesministerin Raab zu den Erfahrungen betreffend die Integration ukrainischer Flüchtlinge in Liechtenstein bzw. Österreich aus.Der Dialog zu diesen Fragen ist Teil der engen Kooperation zwischen Liechtenstein und Österreich. Das Treffen mit Bundesministerin Raab diente somit auch der Pflege der bilateralen Beziehungen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltThomas Bischof, Persönlicher Mitarbeiter der Regierungschef-StellvertreterinT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911237