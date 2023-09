Tagesausblick für 15.09.: DAX legte nach Zinserhöhung zu. Hexensabbat steht bevor.

Richard Pfadenhauer,

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins, wie von den UniCredit-Experten erwartet, um 25 Basispunkte angehoben. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Entscheidung und bügelten die anfänglichen Verluste daraufhin schnell wieder aus und schoben sich sogar in die Gewinnzone. Morgen ist großer Verfallstag an den Terminmärkten. Es könnte somit zu größeren Schwankungen kommen. Die meisten Investoren werden allerdings ihren Blick bereits auf die nächste Woche richten. Dann wird die US-Notenbank über eine mögliche Leitzinserhöhung entscheiden. Die gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten zeigten zwar einen weiteren Rückgang der Kernrate. Das Ziel von rund zwei Prozent ist jedoch noch nicht erreicht.

An den Anleihemärkten blieb es weitgehend ruhig. Kurzzeitig gab es größere Ausschläge. Zum Handelsschluss lagen die Notierungen von kurz- und langfristigen Papieren im Bereich des gestrigen Schlussstands. Die Abwärtsdynamik bei Gold und Silber nahm derweil heute wieder zu. Der Goldpreis sank auf 1.900 US-Dollar und der Silberpreis verlor über 2 Prozent auf 22,30 US-Dollar. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte den Aufwärtstrend unvermindert fort und stabilisierte sich im Tagesverlauf oberhalb von 93 US-Dollar.

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Henkel, Nordex und Telefonica Deutschland auf. Henkel sackte im frühen Handel auf das Julitief von EUR 68,35. Der Windanlagenbauer konnte gestern bereits deutlich zulegen. Der Konzern hat einen Auftrag über die Lieferung von 24 Turbinen für einen Windpark in Spanien erhalten. Die Aktie von Telefonica Deutschland hat bei EUR 1,78 einen wichtigen Widerstand überwunden. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Porsche gaben die gestrigen Gewinne heute wieder ab.

H&M meldet Umsatzzahlen. Novartis lädt wegen der geplanten Abspaltung von Sandoz zur außerordentlichen Hauptversammlung. VW veröffentlichts Zahlen zu den Auslieferungen im August.

China (Mainland)-Activity indicators

France-Inflation Final

United States-Empire State

United States-Imports/Exports

United States-Industrial production

Widerstandsmarken: 15.769/15.868/15.957/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.349/15.461/15.560/15.600/15.702 Punkte

Der DAX® startete etwas schwächer in den Handelstag und bildete bei 15.600 Punkten eine Unterstützungszone. Nach der EZB-Entscheidungen nahmen die Bullen das Zepter in die Hand und schoben den Leitindex an den Kreuzwiderstand bei 15.769 Punkte. Gelingt der Ausbruch über dieses Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.868 und im weiteren Verlauf bis 16.043 Punkte. Die Nervosität ist jedoch weiterhin hoch. Sinkt der DAX unter 15.702 Punkte

Betrachtungszeitraum: 10.08.2023 -14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 14.09.2018 - 14.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 247,82 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 244,96 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 20:35 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 12,70 12.525,758495 14.091,478307 5 Open End DAX® HC01QX 11,29 14.091,317477 14.874,794729 10 Open End DAX® HC0558 9,62 14.613,170472 15.134,860658 15 Open End DAX® HC8E7T 3,98 15.030,652867 15.343,290447 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 20:35 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,81 18.785,421161 17.220,595578 -5 Open End DAX® HC8E76 10,19 17.219,862178 16.436,358449 -10 Open End DAX® HC6WGY 7,88 16.698,009183 16.175,361496 -15 Open End DAX® HC8E7N 8,41 16.280,526788 15.967,940674 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2023; 20:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

