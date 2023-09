CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD, das führende Unternehmen der globalen Bioökonomie und die Hauptverwaltung der CHITOSE-Group (im Folgenden "CHITOSE"), hat erfolgreich eine Neuemission von insgesamt 21 Mio. USD durch eine Zuteilung von Dritten an Shiseido Company, Limited, NGK INSULATORS, LTD, Mitsui Mining Smelting Co. Ltd. (*1), Mitsubishi Kakoki Kaisha.Ltd, Amano Enzyme Inc. und Mers Line Pte. Ltd. (*2), Ikeda tohka Industries Co., Ltd. und SHINSHO CORPORATION abgeschlossen. Die gesammelten Mittel werden für den Ausbau der Mikroalgen-Produktionsanlage und die Forschung und Entwicklung von Produktanwendungen verwendet, um MATSURI, das Projekt zum Aufbau einer auf Mikroalgen basierenden Industrie, die die Erdölindustrie ersetzen soll, zu beschleunigen. Durch diese Verpflichtungen wird CHITOSE zur Verwirklichung von Null-Kohlenstoff-Emissionen beitragen und gemeinsam mit anderen an einer wohlhabenden Zukunft arbeiten, die mehr als tausend Jahre währt.

*1 Investition von Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund mit Mitsui Mining Smelting Co. Ltd. als Kommanditgesellschaft und SBI Investment als allgemeine Partnerschaft.

*2 Investition von Sun Sail Navigation Pte. Ltd, die zur Gruppe Mers Line Pte Ltd gehört.

Begründung für die Kapitalerhöhung und Verwendung des Erlöses

CHITOSE stellt sich eine Zukunft vor, in der die Menschheit die nächsten tausend Jahre in Wohlstand leben kann, und strebt den Aufbau einer noch nie dagewesenen, aus Mikroalgen gewonnenen Industrie an. In Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen und Industriezweigen erweitert CHITOSE gleichzeitig den Umfang der Produktion und entwickelt vielfältige Anwendungen, um die Verwendung von Mikroalgenprodukten in Kraftstoffen, Lebensmitteln, chemischen Produkten, Kosmetika und Futtermitteln zu fördern, die das Leben der Menschen unterstützen.

Nach der Fertigstellung einer 0,1-Hektar-Anlage im August 2018 hat CHITOSE im April 2023 eine 5-Hektar-Anlage mit dem Namen CHITOSE Carbon Capture Central (C4) eingeweiht, um die Produktion von Mikroalgen weiter auszubauen. CHITOSE plant, das System bis 2030 auf 2.000 Hektar und bis 2050 auf 10 Millionen Hektar zu erweitern. Im laufenden Geschäftsjahr hat CHITOSE gerade das 2.000-Hektar-Projekt gestartet, von dem die anfängliche Entwicklung einer 100-Hektar-Anlage zusammen mit der Forschung und Entwicklung verschiedener Anwendungen als Auftragsprojekt des Green Innovation Fund Promotion of Carbon Recycling Using CO2 from Biomanufacturing Technology as a Direct Raw Material (*3) von NEDO (*4) ausgewählt wurde.

*3 Über das Projekt des Green Innovation Fund Promotion of Carbon Recycling Using CO2 from Biomanufacturing Technology as a Direct Raw Material

https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/bio-manufacturing-technology/

*4 New Energy and Industrial Technology Development Organization

Künftige Beschaffungspläne

Dank der wachsenden Erwartungen an eine stabile Beschaffung von Ressourcen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Produktion konnten wir unser Ziel von 20 Mio. USD für das laufende Geschäftsjahr in der ersten Jahreshälfte erreichen. Aufgrund der starken Marktnachfrage beabsichtigt CHITOSE, den intensiven Dialog mit Investoren in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus fortzusetzen.

*Hinweis: Alle Zahlen wurden zum Wechselkurs des USD am 8. September 2023 berechnet.

Kommentare von Interessenvertretern

Shiseido Company, Limited

"Unter unserer Mission "BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD" hat sich unser Unternehmen verpflichtet, Kosmetika zu entwickeln, die nicht nur gut für die Haut sind, sondern auch eine gesunde und schöne natürliche Umwelt fördern. Wir arbeiten mit der CHITOSE-Group zusammen, um ein Kreislaufmodell zu entwickeln, das das Potenzial der "Algen" maximiert und sie in das System der Erde integriert, damit die Ressourcen nicht erschöpft werden. Wir werden die Schaffung nachhaltiger Werte anführen und damit den globalen Kosmetikmarkt neu beleben."

NGK INSULATORS, LTD.

"NGK, ein Mitglied von MATSURI, ist bestrebt, ein Algengeschäft zu entwickeln, das mit unseren einzigartigen Keramiktechnologien zur Kohlenstoffneutralität beiträgt. NGK und die CHITOSE-Group werden ihre Zusammenarbeit ausbauen, um die gesellschaftliche Umsetzung der Bioindustrie zu realisieren."

Mitsui Mining Smelting Co., Ltd.

"Mitsui Mining Smelting Co. arbeitet an der Schaffung einer Wertschöpfungskette für die Bioproduktion, indem wir unsere einzigartigen Katalysator-, Trenn- und Reinigungstechnologien einsetzen, um zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen."

Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

"Mitsubishi Kakoki Kaisha glaubt, dass Algen eine Lösung für die globalen Nahrungsmittel- und Energieprobleme sein können, und diese Investition steht im Einklang mit unserer langfristigen Managementvision. Wir werden eng mit dem MATSURI-Projekt zusammenarbeiten und mit unserer Technologie zur Entwicklung des Algengeschäfts beitragen."

Mers Line Pte. Ltd.

"Mit der Nutzung von Mikroalgen ist eine kohlenstofffreie Gesellschaft in greifbare Nähe gerückt. Wir sind mit der Philosophie der CHITOSE-Gruppe "Leben im Überfluss über das nächste Jahrtausend hinaus mit den Fähigkeiten der Lebewesen" einverstanden und unterstützen ihre Aktivitäten."

Ikeda tohka Industries Co.,Ltd.

"Als Hersteller von Lebensmittelzutaten mit einer über 100-jährigen Geschichte nutzen wir unsere kultivierte Lebensmittelverarbeitungstechnologie, um Algenbiomasse in eine für die Industrie nutzbare Form umzuwandeln. Auf diese Weise unterstützen wir die Schaffung einer nachhaltigen und kohlenstoffneutralen Gesellschaft".

SHINSHO CORPORATION

"Durch diese Investition beabsichtigen wir, mit der CHITOSE-Gruppe zusammenzuarbeiten, um ein neues Geschäftsmodell für das Recycling von Ressourcen durch Kohlenstoffrecycling und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder unter Verwendung von Mikroalgen aufzubauen."

Über MATSURI

https://matsuri-partners.chitose-bio.com/en

Das MATSURI-Projekt zielt auf den Aufbau einer fortschrittlichen Industrie auf Mikroalgenbasis ab. CHITOSE verfügt über beträchtliches Fachwissen im Bereich der photosynthetischen Produktionstechnologien in großem Maßstab und leitet das MATSURI-Projekt in Zusammenarbeit mit fortschrittlichen japanischen Unternehmen. Wie MATSURI auf Japanisch bedeutet, führt CHITOSE ein Festival zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft durch. Wenn Sie an MATSURI interessiert sind, wenden Sie sich bitte an das MATSURI-Büro. Klicken Sie hier, um uns zu kontaktieren.

Überblick über die CHITOSE Group

https://chitose-bio.com/

Die CHITOSE-Group ist eine Familie von Biotechnologieunternehmen, die in der globalen Bioökonomie führend sind. Um über das nächste Jahrtausend hinaus im Überfluss zu leben und die Fähigkeiten von Lebewesen zu nutzen, verfolgt CHITOSE die Möglichkeiten der Biotechnologie durch technologische und geschäftliche Entwicklung in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern in der ganzen Welt.

Über CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD. (Hauptsitz, der die gesamte Gruppe überwacht)

Gegründet im Oktober 2011

Hauptverwaltung in Singapur

CEO: Tomohiro FUJITA, Ph. D.

Über CHITOSE Laboratory Corp. (verantwortlich für das Projekt)

Gegründet im November 2002

Hauptverwaltung in der Präfektur Kanagawa, Japan

CEO: Tomohiro FUJITA, Ph. D.

COO: Rie KUGIMIYA

