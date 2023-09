Auf der RE+ kündigte Hithium seinen ersten 5-MWh-Container an, der in einem standardmäßigen 20-Fuß-Container geliefert wird und anschlussfertig ist

Es war die erste Produkteinführung des Unternehmens außerhalb des Heimatmarktes

Das Hithium-Team nahm zum zweiten Mal an der Messe für saubere Energie teil

Der Hersteller stationärer Batterien Hithium stellte diese Woche zum zweiten Mal auf der großen US-amerikanischen Fachmesse für saubere Energie RE+ aus, die von der Solar Energy Industries Association (SEIA) und der Smart Electric Power Alliance (SEPA) veranstaltet wird. Mit einem Büro in Fremont, Kalifornien, und Teams vor Ort in ganz Amerika möchte Hithium den schnell wachsenden Markt für stationäre Energiespeicher beliefern, wobei es auf Anreize des öffentlichen und des privaten Sektors zur Energiewende reagiert, sowohl auf dem nordamerikanischen Kontinent als auch auf dem südamerikanischen.

Der Gründer und die Geschäftsleitung des Unternehmens schlossen sich außerdem seinem amerikanischen Team in Las Vegas an, um ein neues 5-Megawattstunden-Containerprodukt mit der standardmäßigen 20-Fuß-Containerstruktur anzukündigen. Es war das erste Mal, dass Hithium außerhalb seines Hauptsitzes in Xiamen, China, eine große Produktankündigung veranstaltet hat.

Erreichen des 5-MWh-Produktmeilensteins mit 46 mehr Energiedichte

Das kompaktere Energiespeichersystem der zweiten Generation (ESS 2.0) mit erhöhter Kapazität liefert eine um 46 höhere Energiedichte als Standardsysteme auf Grundlage von 280-Ah-Zellen. Das Produkt wird vorinstalliert und anschlussfertig geliefert und ist mit 48 Batteriemodulen ausgestattet, die auf den neuen 314-Ah-LFP-Zellen des Herstellers basieren. Jedes Modul bietet eine Kapazität von 104,5 kWh und ist auf die Anforderungen großer Versorgungsanlagen ausgelegt. Der Container wird außerdem technisch mit den Leistungssteuerungssystemen und bidirektionalen Wechselrichtern der meisten Top-Wechselrichtermarken kompatibel sein.

Das neue Energiespeichersystem ist außerdem mit der ausgereiften mehrstufigen Flüssigkeitskühlung von Hithium ausgestattet, die Schwankungen der Zellentemperatur unter 3° Celsius hält. Durch das intelligente Wärmemanagement kann das System die Batterieleistung optimieren und den internen Energieverbrauch minimieren.

Weiterentwicklung der Produktionslinien und Kapazitäten, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden

Mit 11 GWh an ausgelieferten Batterieprodukten seit seiner Gründung im Jahr 2019 erweitert Hithium seine Produktionskapazität bis Ende dieses Jahres auf 70 GWh. Das Unternehmen hat einige der fortschrittlichsten Produktionslinien der Welt entwickelt, die sich durch einen hohen Grad an Automatisierung und Intelligenz auszeichnen und auf der präzisen und umfangreichen Erfassung und Auswertung großer Datenmengen in Echtzeit basieren. Dadurch kann Hithium die Stabilität und Konsistenz des Produkts in mehreren Dimensionen gewährleisten. Die Expansionspläne des Herstellers werden in den nächsten Jahren fortgesetzt, mit dem Ziel einer Produktionskapazität von 135 GWh bis 2025.

Über Hithium

Hithium wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller hochwertiger stationärer Energiespeicherprodukte im Kraftwerksmaßstab sowie für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen Forschungs- und Entwicklungszentren und mehreren "intelligenten" Produktionsanlagen umfassen die Innovationen von Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Mit den Jahrzehnten kumulierter Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte auf diesem Gebiet nutzt Hithium seine Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, Chongqing, München und Kalifornien. Hithium hat 11 GWh Batteriekapazität ausgeliefert, davon allein 5 GWh im Jahr 2022, und erweitert seine derzeitige Produktionskapazität von 45 GWh bis Ende 2023 auf 70 GWh.

