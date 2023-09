Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa konnte den Aktienkurs am Donnerstag immerhin kräftig nach oben schieben - Ist der Boden erreicht? Nel Asa gibt Hoffnung - Die Analysten sind ohnehin optimistisch: Fast 50 %! Die Norweger von Nel Asa haben mit dem Gewinn am Donnerstag ein minimales Zeichen gesetzt. Das Plus von gut 6 % allerdings ändert nichts am Status. Der Titel ist weiterhin fest im Bereich der Penny Stocks. Nur die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...