FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum globalen Klimastreiktag:

"Die "Fridays" sind fünf Jahre nach Gretas erstem Schulstreik im Mainstream angekommen. Luisa Neubauer spricht zwar davon, wie notwendig die "große Transformation im Verkehr, im Gebäudesektor und in der Landwirtschaft" sei. Sie betont aber auch, dass Klimaschutz Arbeitsplätze schaffe und Wirtschaftlichkeit. Mit dieser Messestandsrhetorik tun sich all jene antikapitalistischen Gruppen schwer, die zuletzt gegen die Autoindustrie und LNG-Terminals mobilgemacht haben. Immer höher, schneller, weiter, gar "Wachstum in grün"? Das ist auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen leider nicht möglich. Klimaaktive müssen auch die Systemfrage stellen, damit die Lebensgrundlagen nicht über die Planken gehen."/ra/DP/ngu