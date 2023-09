HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Arzneimittel-Engpass:

"Die weltweite Versorgung mit Medikamenten ist von zu wenig Herstellern der Wirkstoffe abhängig. Die Logistik ist mitunter fragil, da diese Produktion inzwischen fast durchgehend in Asien stattfindet. Gerade bei den Kinderarzneimitteln ist die Gewinnmarge für Unternehmen, die noch in Europa, gar in Deutschland produzieren, zu klein, weil vor allem bei den Generika der politisch gewollte Kostendruck zu einem Überdrehen der Schraube geführt hat."/ra/DP/jha