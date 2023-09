BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Solidaritätsmechanismus:

"Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini von der faschistischen Lega nennt die Flucht der Verzweifelten einen "Akt des Krieges", und Bundesinnenministerin Faeser reagiert in der Rhetorik zwar weniger martialisch, doch sind ihre Taten so grausam wie die Worte des Rechtsaußen von Rom: Grenzen dicht! Die Bundesregierung stoppt im Rahmen des "freiwilligen Solidaritätsmechanismus" die Aufnahme von Schutzsuchenden aus Italien - obwohl sie 3 500 Menschen in Not diesen Schutz bereits zugesagt hatte - und versteckt sich zur Begründung feige hinter der EU-Bürokratie. Gern rechtfertigen europäische Politiker die "Notwendigkeit" der systematischen Gewalt gegen fliehende Menschen damit, man wolle schließlich keine "Anreize" für noch nicht Geflohene setzen, keine "falschen Signale" senden."/ra/DP/ngu