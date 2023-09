DJ Berlin, Paris und London verlängern Sanktionen gegen den Iran

LONDON (AFP)--Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Verlängerung der Sanktionen gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Atomprogramm des Landes geeinigt. Angesichts der "konsequenten und schwerwiegenden Nicht-Einhaltung" des Atomabkommens JCPOA durch Teheran beabsichtigen die Regierung der drei Länder, die Maßnahmen über den 18. Oktober hinaus aufrecht zu erhalten, wie die Außenministerien in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mitteilten.

Das Atomabkommen aus dem Jahr 2015 sieht vor, dass einige Sanktionen am 18. Oktober auslaufen. Die Entscheidung, die Sanktionen beizubehalten entspreche allerdings den Regeln des JCPOA, hieß es in der Erklärung, da der Iran sich nicht an das Abkommen halte und zweimal eine Chance ungenutzt gelassen habe, es wiederaufleben zu lassen. Die Ministerien bekräftigten ihre Absicht, "eine diplomatische Lösung" zu finden.

Das Atomabkommen mit dem Iran war 2015 unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama unter Beteiligung von China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt worden. Es sollte verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Der sogenannte Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA) sieht vor, dass der Iran seine Nuklearaktivitäten begrenzt und im Gegenzug von einer Lockerung der internationalen Sanktionen profitiert. Unter Obamas Nachfolger Donald Trump stiegen die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen wieder aus. Daraufhin hielt sich auch der Iran schrittweise nicht mehr an seine Verpflichtungen. Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Abkommens blieben bisher erfolglos.

September 15, 2023 00:16 ET (04:16 GMT)