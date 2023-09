Erst kürzlich zeigten die chinesischen Autobauer BYD, Nio und Co auf der IAA in München, was sie für den europäischen Markt geplant haben. Doch einer macht es anders und legt seinen kompletten Fokus auf den Heimatmarkt China: der Top-Tipp der Woche. Und das sorgt für Erfolg und Selbstvertrauen bei dem chinesischen Unternehmen: Die Verkaufszahlen klettern rasant und der Marktanteil im SUV-Segment liegt bei 30 Prozent.Der Automobilhersteller konzentrierte sich bisher auf reine Hybridmodelle - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...