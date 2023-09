DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

INDUSTRIESTROMPREIS - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat vor den Folgen ungleicher Förderungen für Unternehmen und Privathaushalte gewarnt. "Die Politik hat sich zu sehr zum Spielball mächtiger wirtschaftlicher Lobbyinteressen gemacht", sagte Fratzscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Wirtschaft und vor allem die mächtigen Industriekonzerne haben eine Vollkasko-Mentalität angenommen. Sie erwarten, dass die Politik fast jegliches Risiko für sie übernimmt und mit riesigen Subventionen hilft, wenn etwas schief geht. Auch von einem Industriestrompreis profitieren wieder diejenigen Industrieunternehmen, die besonders viel fossile Energie verbrauchen." (RND)

STEUERN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Länder aufgefordert, den geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen durch das Wachstumschancengesetz im Bundesrat zuzustimmen. "Bund und Länder sollten ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Wirtschaft Fahrt aufnimmt. Alle sozialen und ökologischen Absichten wären sonst unfinanzierbar", sagte Lindner der Rheinischen Post. "Das Wachstumschancengesetz regt Investitionen an und fördert Forschung. Es ist vom Volumen tragbar", sagte der FDP-Vorsitzende. Seiner Meinung nach wäre es zudem sinnvoll, komplett auf den Solidaritätszuschlag zu verzichten. (Rheinische Post)

EMISSIONSHANDEL - Deutlich gestiegene Preise im Emissionshandel und weniger kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten belasten die deutsche Industrie. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belaufen sich die Ausgaben künftig auf eine jährliche Summe von 9,5 Milliarden Euro. Laut IW ist der Preis für Emissionszertifikate in den vergangenen Jahren gestiegen. Lag er in den ersten Jahren nach Einführung des Emissionshandels 2005 über weite Strecken bei weniger als 10 Euro je Emissionszertifikat, hat er sich seit Anfang 2023 auf Werte zwischen knapp 80 und 100 Euro eingependelt. (Handelsblatt)

IMMOBILIENMARKT - Angesichts der Stornierungswelle im Wohnungsbau und einer Prognose zum starken Einbruch im Immobilienmarkt fordert der Zentralverband der Immobilienwirtschaft, ZIA, ein Einschreiten der Politik und pocht auf eine Ausweitung der Förderprogramme. "Die Warnrufe mit bedrohlichen Rekordmeldungen reißen nicht ab", sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wittke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf eine Prognose des Gewos-Instituts zum Immobilienmarkt sowie eine Erhebung des Ifo-Instituts zu Stornierungen. Wittke pochte zudem auf eine Senkung der Grunderwerbsteuer. (RND)

BUNDESWEHR-KAMPFHUBSCHRAUBER - Das US-Rüstungsunternehmen Bell hat juristische Schritte gegen einen vom Bundesverteidigungsministerium (BMVg) geplanten Kauf von H145-Hubschraubern von Airbus eingeleitet. Das zeigen interne Unterlagen des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), die Business Insider vorliegen. Per Anwaltsschreiben rügt Bell bei der Behörde demnach, dass das Verteidigungsministerium den Kauf der bis zu 82 Airbus-H145 per Direktvergabe und ohne öffentliche Ausschreibung durchführen will. (Business Insider)

INVESTITIONEN - Marion Höllinger, die Chefin der Hypovereinsbank (HVB), rechnet ab 2024 wieder mit mehr Investitionen der deutschen Unternehmen. Aktuell sei die Bereitschaft vieler Unternehmer zu disruptiven Großprojekten zwar sehr gering, "das liegt aber auch daran, dass viele Unternehmen davon ausgehen, dass die Zinsen im kommenden Jahr wieder sinken werden. Wir rechnen 2024 auch mit fallenden Zinsen", sagt die Bankerin im Interview mit dem Handelsblatt. Auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen werde perspektivisch wieder anziehen, prognostizierte Höllinger. (Handelsblatt)

