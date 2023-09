Der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und bei 15.805 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Freitag erneut höher und notiert am frühen Morgen im außerbörslichen Handel leicht über der Marke von 15.900 Punkten. Der Bereich um 15.900 Punkte stellt einen wichtigen Widerstand dar. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf zur Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich. Solange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...