Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Vulcan Energy Resources konnte am Donnerstag deutliche gute 8 % gewinnen - das Minus der vergangenen Tage reduziert sich etwas - was sagen die Analysten? Die Aktie von Vulcan Energy Resources aber liegt nach der Statistik der vergangenen fünf Handelstage noch immer mit -14 % hinten. Seit Jahresanfang ging es um etwa -58 % nach unten. Die Aktie steht also noch immer unter Druck. Vulcan Energy Resources ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...