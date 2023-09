DJ MÄRKTE ASIEN/Gute Daten aus China und Arm-Börsendebüt beflügeln

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Freitag im späten Geschäft nach oben. Gestützt wird die gute Stimmung von Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China. Denn dort sorgen nicht nur positive Wirtschaftsdaten, sondern zusätzlich auch Hilfen für die Banken für gute Laune. In China sind Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze auf Jahressicht im August kräftig und zugleich deutlicher als erwartet gestiegen. Bereits am Vortag senkte die chinesische Notenbank die Mindestreseveanforderungen für die meisten Banken um 25 Basispunkte, um damit die Kreditvergabe anzukurbeln.

Während der HSI in Hongkong um 1,7 Prozent steigt, schafft der Schanghai-Composite nur ein mageres Plus von 0,3 Prozent. Zwar pumpt die People's Bank of China mit der Reseveregelung tendenziell Geld in den Markt, sie ließ aber den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) unverändert bei 2,50 Prozent, was mehrheitlich aber so auch erwartet wurde. Marktteilnehmer glauben, dass der schwächelnde Yuan die Zentralbank vor einer erneuten Senkung abgehalten haben dürfte.

Die Analysten von Citi betonen derweil, dass die Senkung der Reserveanforderungen nicht unerwartet gekommen sei. Der Schritt mache Mittel von rund 500 Milliarden Yuan frei. Dies scheine auch nötig zu sein, denn die Anlageinvestitionen der Städte seien etwas schwächer als gedacht ausgefallen.

Arm-Börsengang verbessert Stimmung

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,2 Prozent. Der sehr positive Börsenstart des Halbleiterkonzerns Arm in den USA beflügelt nach Aussagen von Analysten die Stimmung. Der Kurs der Arm-Mutter Softbank steigt um 2,1 Prozent, nachdem er zunächst noch deutlich höher notiert wurde. Die japanische Gesellschaft hatte sich im Zuge des Börsengangs von 10 Prozent ihrer Anteile getrennt. Arm Holdings waren an ihrem ersten Börsentag an der Nasdaq am Donnerstag um rund 25 Prozent gestiegen.

In Südkorea zieht der Kospi um 1,3 Prozent an. Sollte die Konjunktur in China anziehen, dürfte Südkorea davon profitieren, heißt es im Handel. Im Halbleitersektor steigen SK Hynix um 1,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.301,00 +1,6% +3,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.559,78 +1,2% +25,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.606,12 +1,3% +16,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.135,31 +0,3% +1,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.346,12 +1,7% -9,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.281,45 +1,0% -1,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.452,53 +0,2% -2,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0648 +0,0% 1,0643 1,0737 -0,5% EUR/JPY 156,98 +0,0% 156,91 158,14 +11,9% EUR/GBP 0,8570 -0,1% 0,8577 0,8601 -3,2% GBP/USD 1,2424 +0,1% 1,2410 1,2481 +2,7% USD/JPY 147,43 -0,0% 147,44 147,28 +12,4% USD/KRW 1.326,85 -0,2% 1.329,23 1.326,68 +5,1% USD/CNY 7,1663 -0,3% 7,1853 7,2778 +3,9% USD/CNH 7,2643 -0,3% 7,2865 7,2818 +4,9% USD/HKD 7,8260 -0,0% 7,8286 7,8248 +0,2% AUD/USD 0,6464 +0,4% 0,6439 0,6431 -5,1% NZD/USD 0,5929 +0,3% 0,5912 0,5919 -6,6% Bitcoin BTC/USD 26.607,76 +0,3% 26.534,92 26.245,12 +60,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,10 90,16 +1,0% +0,94 +16,3% Brent/ICE 94,58 93,7 +0,9% +0,88 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.915,64 1.910,68 +0,3% +4,96 +5,0% Silber (Spot) 22,90 22,68 +1,0% +0,23 -4,4% Platin (Spot) 919,18 911,00 +0,9% +8,18 -13,9% Kupfer-Future 3,85 3,82 +0,6% +0,02 +0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.