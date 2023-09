DJ Chinas Zentralbank senkt kurzfristigen Zinssatz

PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Zentralbank hat am Freitag die Zinssätze für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,95 von 2,15 Prozent gesenkt und 34 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro - an Liquidität über diesen Mechanismus injiziert. Am Donnerstag hatte die People's Bank of China (PBoC) bereits die Mindestreserveanforderungen für Banken um 25 Basispunkte gesenkt.

Den Zinssatz für die siebentägigen Reverse-Repo-Geschäfte beließ die Notenbank bei 1,8 Prozent. Der Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) blieb bei 2,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 00:58 ET (04:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.