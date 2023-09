The following instruments on XETRA do have their first trading 15.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.09.2023Aktien1 CA15135U8858 Cenovus Energy Inc. CVE.PR.G2 CA15135U4063 Cenovus Energy Inc. CVE.PR.B3 CA15135U7033 Cenovus Energy Inc. CVE.PR.E4 CA02377G2045 American Aires Inc.5 CA29643L2049 ESGold Corp.6 FR001400JY13 Latécoère S.A.Anleihen/ETF1 US05946KAM36 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)2 US46124HAG11 Intuit Inc.3 US06051GLS65 Bank of America Corp.4 US46124HAH93 Intuit Inc.5 NO0012888769 Katjes International GmbH & Co.KG6 US87264ADC62 T-Mobile USA Inc.7 US06051GLV94 Bank of America Corp.8 US06051GLU12 Bank of America Corp.9 USU20256AH37 Corebridge Financial Inc.10 XS2687832886 Daimler Trucks Finance Canada Inc.11 US45828Q2C02 Inter-American Investment Corp.12 US46124HAE62 Intuit Inc.13 US703481AD36 Patterson-UTI Energy Inc.14 XS2680379695 Sharjah Sukuk Programme Ltd.15 XS2635185437 Slowenien, Republik16 US831594AH92 Slowenien, Republik17 US87264ADD46 T-Mobile USA Inc.18 USC8920GAA97 The Toronto-Dominion Bank19 XS2678232781 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.20 US03027XCF50 American Tower Corp.21 US12592BAR50 CNH Industrial Capital LLC22 XS2689093388 Kreditanstalt für Wiederaufbau23 DE000HLB51G5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB5030 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 AU3CB0302594 Toyota Finance Australia Ltd.26 IE000PEAJOT0 AMUNDI MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF27 IE000IP0UC52 AMUNDI MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF