Im Kampf gegen die weiter hohe Inflation hat die EZB die Leitzinsen gestern zwar zum zehnten Mal in Folge angehoben. DAX und Co legten dennoch zu. Offensichtlich beflügelt die Aussage, dass die Zinsen auf einem Niveau seien, das eine Rückkehr zur Zielinflation ermöglicht. Kurzum: Ein Ende der Zinsanhebungen scheint in Sicht. Auch die Infineon-Aktie konnte in dem Marktumfeld Boden gut machen. Bis zum Jahreshoch ist es aber noch ein weiter Weg. Nach den insgesamt soliden Quartalszahlen Ende Juli legte ...

