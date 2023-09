Er wolle so lange an der Konzernspitze bleiben, um die ehemalige Rivalin Credit Suisse zu integrieren. "Ich muss den Job zu Ende bringen", zitiert Reuters Ermotti.Zürich/New York - UBS-Chef Sergio Ermotti plant langfristig. Bis mindestens Ende 2026 wolle er die neue Mega-Bank leiten, sagte der UBS-Konzernchef laut Reuters am Donnerstag vor dem Economic Club of New York. Er wolle so lange an der Konzernspitze bleiben, um die ehemalige Rivalin Credit Suisse zu integrieren. «Ich muss den Job zu Ende bringen», zitiert die Nachrichtenagentur Ermotti.

