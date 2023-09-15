BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 198 (237) EUR - 'EQUAL WEIGHT'GOLDMAN HEBT MORPHOSYS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 33,50 EUR BERENBERG NIMMT BUREAU VERITAS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 29 EURBERENBERG NIMMT INTERTEK MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 4900 PENCEBERENBERG NIMMT SGS MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 86 CHFGOLDMAN HEBT DERWENT LONDON AUF 'BUY' - ZIEL 2090 PENCEGOLDMAN HEBT GREAT PORTLAND AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 400 PENCEJEFFERIES HEBT INTESA SANPAOLO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3,70 (2,75) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 33,80 (27,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT MEDIOBANCA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 13,60 (12,40) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 9920 (9867) P - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 24,80 (24,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SETZT LONDON STOCK ...Den vollständigen Artikel lesen ...