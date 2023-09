Die geringe Nachfrage nach Elektroautos führt zu einem Jobabbau bei VW in Zwickau. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Volkswagen ist vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100 Prozent überzeugt", betonte aber ein Sprecher. Eine Kurskorrektur sei nicht geplant.Als Grund für den Stellenabbau wurde "die aktuelle Marktsituation" genannt. Angesichts hoher Inflation und rückläufiger Förderprämien ...

