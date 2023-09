München (ots) -Der EHC Red Bull München gewinnt den Saisonaufakt im heimischen Olympia-Eisstadion mit 4:2 gegen die Düsseldorfer EG. Drei Tore fallen in Überzahl. Die DEG schnuppert im letzten Abschnitt kurz an der Überraschung. Mit einem Doppelschlag geht es gut los für den Meister, der vor Start der Partie noch die Bannerzeremonie in der Halle gefeiert hat. "Mit dem Meisterbanner war es natürlich sehr emotional, nochmal Gänsehaut bekommen. Mussten das dann aber direkt abhaken, weil das Spiel direkt losging," so Maximilian Kastner, MVP der Playoffs der vergangenen Saison. Mit einem Powerplay-Doppelpack kommen die Münchner gut rein ins Spiel. Münchens neuer Coach Toni Söderholm darf nach 11 und 12 Minuten jubeln. Der erste Torschütze der 30. DEL-Saison heißt Benjamin Street. Insgesamt kann die DEG im Mittelabschnitt dann mehr Akzente setzen, sich aber erst im dritten Drittel belohnen. Das Schlussdrittel beginnt kurios: Das Tor hinter Henrik Haukeland springt immer wieder aus der Verankerung und fordert den Eismeister. Nach fünfminütiger Reparaturphase kann es dann im Schlussabschnitt losgehen. Und die Phase nutzt die DEG für sich. Neuzugang Sinan Akdag glücklich über die Moral, die sein Team gezeigt hat. "Ist bitter für uns, wir haben uns echt gut zurückgekämpft mit der Mannschaft, die wir haben." München spielt dann ihre Powerplay-Stärke aus und stellt danke Trevor Parkes auf 3:2, den Deckel drauf macht Maximilian Kastner mit einem Empty-Net-Goal.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum Saisonauftakt der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die große Konferenz am Freitag ab 19 Uhr auf MagentaSport.EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 4:2Meister RedBull München ist meinem Sieg in die neue Saison gestartet.Maximilian Kastner, MVP der Playoffs 2023 und Silberheld mit der Eishockey-Nationalmannschaft, gibt ein klares Ziel für die neue Saison vor. "Unser Ziel ist es Meister zu werden. Jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen auch jedes gewinnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N29STnd2c01ybk5lTUpaQXN4SGdLQld6dDF4VW9Zdno3THZrN3dHdXI2VT0=DEG-Spieler Sinan Akdag freut sich über die kämpferische Leistung seines dezimierten Teams: "Ist bitter für uns, wir haben uns echt gut zurückgekämpft mit der Mannschaft, die wir haben. Hut ab! Jeder hat gekämpft, war eine große Herausforderung für uns."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cTJzeWtpWmdQdVdvQjVwZGRhdHpEMlA1WThseXlCYms5ZU1NUDVkU1pxWT0=MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner sieht einen großen Faktor bei den Münchnern in ihrer Moral: "Seit Jahren ist es eine Stärke der Münchner, wenn sie gereizt werden, setzen sie Nadelstiche."Der Link und die Analyse zum Spiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVVWUDhXallIbUhpR1AyOUdkZUpqVlVFSW1pUnRHdUdTS1J5VHNuQUhsZz0=Der Saisonauftakt in der PENNY DEL live bei MagentaSport:Freitag, 15. September 2023Ab 19 Uhr live in der Konferenz: Kölner Haie- Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters, Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim. Grizzlys Wolfsburg - Augsburger PantherDer 2. Spieltag:Sonntag, 17. September 2023Ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Grizzlys WolfsburgAb 15.00 Uhr: DEG - Eisbären BerlinAb 16.15 Uhr: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild WingsAb 18.45 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers, Augsburger Panther - Löwen FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5603594