Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX zog in den ersten Handelsminuten um rund ein halbes Prozent auf 15.961 Zähler an. Damit nimmt das Börsenbarometer erneut Kurs auf die viel beachtete 16.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetStarke Konjunkturdaten aus der ...

