Die Host Hotels & Resorts Inc. (ISIN: US44107P1049, NYSE: HST) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents je Aktie an die Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Auszahlung der Dividende für das dritte Quartal erfolgt am 16. Oktober 2023 (Record date: 30. September 2023). Aktuell werden 0,72 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...