In ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union kündigte Ursula von der Leyen an, ein "europäisches Windkraftpaket" in 2024 einführen zu wollen. Die heimischen Versorger Verbund und EVN, die beide auch Windparks im Erzeugungsportfolio haben, reagierten am gestrigen Handelstag mit Aufschlägen, Verbund legte sogar mehr als 4 Prozent zu und setzte sich an die ATX-Spitze.

