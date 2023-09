NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 33,50 Euro angehoben. Analyst Rajan Sharma zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie zuversichtlicher als bisher für anstehende Daten zum Mittel Pelabresib und den Geschäftsmöglichkeiten in der Behandlung von Myelofibrose./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 21:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006632003