Neue Daily-Dokuserie über das private Leben der VIPs- In der ersten Woche geht Calvin Kleinen auf Mallorca-Tour und Djamila Rowe auf Männerfang- Ab 18. September, Montag bis Freitag, um 17:05 Uhr bei RTLZWEIStart der brandneuen Promi-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt", die einen unterhaltsamen Blick auf das Leben der Prominenten wirft. Sie zeigt die VIPs in ihrer luxuriösen Umgebung. Begleitet werden Calvin Kleinen, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Djamila Rowe, Patricia Blanco, Walentina Doronina und viele andere bei ihrem Alltag im Jetset-Leben. Die erste Episode von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" startet am 18.09.2023, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.In der ersten Woche werden die Zuschauerinnen und Zuschauer Zeuge eines Auftritts auf Mallorca: Der rappende Reality-Star Calvin Kleinen und sein Bruder Marvin sorgen auf einer exklusiven Poolparty für ordentlich Stimmung. Doch die beiden Brüder geraten in einige unglaubliche Situationen, die sie beinahe den großen Auftritt kostet.Gleichzeitig erkunden die Luxus-Maklerinnen Rosita, Anna, Oxana und Ann Mallorcas Nachtleben. Dabei kommt es zu einem epischen Showdown zwischen Rosita und ihrem Ex Stefan. Denn scheinbar hat er mit einer Jüngeren angebandelt...Auf Ibiza begleiten die "VIPs only!"-Kameras die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe, die mit Hilfe von Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter und Designerin Carmen Diaz auf Männerfang geht. Dabei lernt sie nicht nur, dass es im Bikini-Geschäft auf den Po ankommt, sondern auch, dass sie nicht seefest ist. Die Damen veranstalten ein Model-Casting mit anschließendem Fotoshooting auf einer Yacht, bei dem die Funken sprühen.In den USA steht für Magey Kalley, die Exfrau von Currywurst-Mann Chris Töpperwien, und ihren Kumpel Julian, der als Celebrity Concierge in einem Fitnessstudio arbeitet, ein aufregendes Fotoshooting in Los Angeles an. Dabei geraten die beiden in eine Achterbahnfahrt der Gefühle.Die erste Episode von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" startet am 18.09.2023 um 17:05 Uhr auf RTLZWEI und wird produziert von RTL Studios und Yellowstone Productions. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.Über "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt"Die neue RTLZWEI-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt exklusive Einblicke in die Welt der Stars im Ausland. Hier zeigen deutsche VIPs hautnah, wie sie leben und lieben, wie sie feiern und was sie alles bewegt. Begleitet werden verschiedene Celebrities, die ihr Privatleben offen und authentisch mit den Zuschauern teilen. Von mit Prominenz gespickten Partys bis zum Abschiednehmen vom Luxusleben oder Neuanfängen ist bei "VIPs Only!" alles dabei - echtes Jetsetleben eben.