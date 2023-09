München (ots) -Die 10. Staffel "Wer weiß denn sowas?" startet am 23. Oktober 2023 um 18:00 Uhr im Ersten"Wer weiß denn sowas?" startet in eine Jubiläums-Staffel. Ab dem 23. Oktober lädt Moderator Kai Pflaume wieder spielfreudige Prominente ein, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die zwölf Fragen der Ratewand richtig zu beantworten.Auch in der 10. Staffel können sich die Zuschauer auf die bewährten und sehr beliebten Spielregeln verlassen: Das "Wer weiß denn sowas"-Team wird wieder jede Menge lustige, spannende und kuriose Fragen und Antwortmöglichkeiten vorbereiten, um die Teams zum engagierten Knobeln und zu witzigen Spekulationen zu verleiten.Neben vielen neuen Gesichtern, sind unter den prominenten Ratefüchsen auch zahlreiche begeisterte "Wiederholungstäter" die wissen, dass man in dieser Show nur gewinnen kann, denn es geht vor allem um den Spaß am Erraten der überraschenden Lösungen.In der neuen Rate-Saison erwarten die Teams knifflige, aber auch praktische Fragen wie:Hühner verfügen über sogenannte Vibrationsorgane, mit denen sie ...?a) Feinde erkennenb) Geschmacksrichtungen wahrnehmenc) ihre Körpertemperatur regulierenDamit eine aufgeschnittene Avocado länger frisch bleibt, wird ...?a) ein trockener Teebeutel auf die Schnittfläche gelegtb) der Kern entferntc) sie in Wasser gelegtWährend die Zuschauer im Studio mitfiebern und ihrem Team die Daumen drücken - um am Ende von deren Sieg auch persönlich zu profitieren - haben auch die TV-Zuschauer zu Hause die Möglichkeit, per ARD-Quiz-App mitzuraten und zu gewinnen.Natürlich wird es auch während dieser Staffel wieder einige "Wer weiß denn sowas? XXL"-Ausgaben der Show geben - die nächste bereits am 28. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Ersten.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD Programmdirektion/Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5603664