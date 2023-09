München (ots) -Man sitzt in einem Taxi auf dem Weg zum Flughafen und plötzlich ertönt ein lauter Buzzer! So ergeht es in der Auftaktfolge von "Quiz Taxi - Joyn Edition" den beiden Creator-Größen Marc Eggers (565.000 Abonnent*innen auf YouTube) und Stephan Gerick (636.000 Abonnent*innen auf YouTube). Die zwei Star-Fahrgäste stellen sich der kniffligen Herausforderung in der Hoffnung auf das heiß begehrte Preisgeld. Das Prinzip ist einfach: Die Kandidat*innen haben drei Leben und zusätzlich dazu drei Joker, um an ihr Ziel zu gelangen. Sobald sie diese verspielt haben, müssen sie aus dem Taxi aussteigen. Können die zwei Content Creator alle Fragen richtig beantworten und schaffen sie es rechtzeitig in ihren Flieger nach Mallorca? Oder müssen sie bereits vor dem Flughafen das Taxi verlassen? Auch die Streamerin Starletnova (250.000 Abonnent*innen auf Twitch) begibt sich auf die wilde Fahrt. Ob sie weiß, welche bulgarische Content Creatorin sich ihre Lippen bereits 34-mal aufspritzen ließ? Eines ist sicher: Für die Zuschauer*innen gibt es beim "Quiz Taxi - Joyn Edition" jede Menge Ratespaß, jauchzende Jubelschreie und Gehirnjogging vom Feinsten.Joyn zeigt ab 18. September 2023 wöchentlich zwei neue Folgen von "Quiz Taxi - Joyn Edition", eine Preview gibt es ab Folge drei exklusiv bei Joyn PLUS+. Parallel läuft die Neuauflage des originalen "Quiz Taxi" mit Thomas Hackenberg seit 4. September 2023 mit täglich neuen Folgen bei Kabel Eins und mit einer exklusiven Preview der nächsten Folge sieben Tage vorab immer zuerst bei Joyn PLUS+. Produziert wird "Quiz Taxi - Joyn Edition" von der filmpool entertainment GmbH mit der Magic Connection GmbH.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Luisa HollmannAssociate PR & Communications Manager+49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5603663