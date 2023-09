SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCQB: ENMPY) ("Ensurge" oder das ("Unternehmen") gibt heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase des Aufbaus einer mehrschichtigen Festkörper-Lithium-Mikrobatterie mit vordefinierten Fähigkeiten bekannt. Auf der Grundlage dieses wichtigen Meilensteins hat der Hauptkunde des Unternehmens auf dem digitalen Gesundheitsmarkt beschlossen, mit der Produktprüfung zu beginnen.



Der Innovator auf dem digitalen Gesundheitsmarkt hat bereits im Jahr 2022 die Einheitszellen- und Einschichtpaket-Muster des Unternehmens evaluiert, was im Dezember 2022 zu einem Auftrag über 150.000 Einheiten der wiederaufladbaren Mikrobatterie mit 1-100 Milliamperestunden (mAh) von Ensurge führte. Der Auftrag wird bei Beginn der Serienproduktion ausgeliefert.

"Wir arbeiten weiterhin in jeder Phase der Entwicklung unserer Mikrobatterie eng mit unserem Hauptkunden zusammen", so Lars Eikeland, CEO von Ensurge. "In früheren Tests haben wir bereits die verbesserte Ladegeschwindigkeit, die hohe Impulsentladung und andere Vorteile bestätigt, die für Anwendungen in den Bereichen digitale Gesundheit, Fitness und Patientenfernüberwachung von entscheidender Bedeutung sind."

Die Zusammenarbeit zwischen Ensurge und dem Hauptkunden soll ermöglichen, diese neuartige Batterietechnologie im Jahr 2023 in die Produktion zu bringen. Weitere Optimierungen und Verbesserungen werden die notwendigen Kapazitätserweiterungen ermöglichen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Geräte von Hauptkunden entscheidend verbessern werden.

Andere Kunden und Technologiepartner werden in den kommenden Wochen Batterien für Tests der aktuellen Version der Mehrschicht-Festkörperbatterie erhalten.

Klicken Sie hier , um eine Videodemonstration der Mehrschicht-Kernzellen-Stacking-Funktionalität unter Verwendung oberflächenmontierter, auf Demonstrationsplatinen montierter Mikrobatterien von Ensurge zu sehen.

