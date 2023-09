News von Trading-Treff.de Der deutsche Leitindex DAX hat gestern nach der EZB Zinsentscheidung und der anschließenden Pressekonferenz ordentlich Performance in die Chartoberseite geliefert. Zum heutigen Handelsstart geht die Rally weiter. Was die Bullen freut darf allerdings einen Fakt nicht Vergessen machen. DAX: Diese Hürde wartet auf die Bullen So groß die Freude der DAX-Bullen über eine Zinspause der EZB auch ist. Der Blick in den Tageschart ...

