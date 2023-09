Unterföhring (ots) -- Sky Sport zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 5. Spieltags der Premier League exklusiv, neun davon live- Das "Match of the Week" FC Everton gegen FC Arsenal am Sonntag ab 17.00 Uhr mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Kommentator/Moderator Toni Tomic live, exklusiv für Sky Q Kund*innen auch auf Sky Sport UHD- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 15. September 2023 - Vier Spiele, vier Siege: Triple-Sieger Manchester City ist als einziges Team ohne Punktverlust in die neue Saison der Premier League gestartet, verabschiedete sich zuletzt mit einem 5:1 gegen Fulham in die Länderspielpause. An diesem Wochenende wartet aber der bislang härteste Test, wenn das Guardiola-Team am Samstagnachmittag bei West Ham United zu Gast ist. Die Londoner sind noch ungeschlagen und konnten zehn Punkte an den ersten vier Spieltagen einfahren. Sky Sport berichtet ab 15.50 Uhr live.Insgesamt zeigt Sky Sport von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 5. Spieltags der Premier League exklusiv, neun davon live. Den Auftakt macht der FC Liverpool, der als eine von noch sechs ungeschlagenen Mannschaften ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen ist. Die Reds sind ab 13.20 Uhr bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast.Im Anschluss daran überträgt Sky Sport neben dem Spitzenspiel in West Ham ab 15.50 Uhr auch die Partie zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion. Die Partien Tottenham Hotspur gegen Sheffield United und Aston Villa gegen Crystal Palace sind für Sky Sport Kunden am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen. Abgeschlossen wird der Premier-League-Samstag ab 18.20 Uhr von der Begegnung zwischen Newcastle United und dem FC Brentford.Den Sonntag auf der Insel eröffnen ab 14.50 Uhr der AFC Bournemouth und der FC Chelsea, bevor ab 17.00 Uhr Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Toni Tomic als Kommentator und Moderator die Zuschauer*innen zum "Match of the Week" begrüßen. Dort stehen sich dieses Mal der sieglose FC Everton und der ungeschlagene FC Arsenal gegenüber. Sky Q Kunden können Partie zusätzlich auch live in UHD/HDR genießen.Komplettiert wird der 5. Spieltag am Montagabend ab 20.35 Uhr, wenn Sky Sport die Partie zwischen Nottingham Forest und dem FC Burnley live überträgt.Die Premier League mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der 5. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: West Ham United - Manchester City live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Manchester United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix16.00 Uhr: Tottenham Hotspur - Sheffield United im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App16.00 Uhr: Aston Villa - Crystal Palace im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.20 Uhr: Newcastle United - FC Brentford live auf Sky Sport Premier League23.30 Uhr: FC Fulham - Luton Town zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: AFC Bournemouth - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League17.00 Uhr: "Match of the week": FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDMontag:16.00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League20.35 Uhr: Nottingham Forest - FC Burnley live auf Sky Sport Premier LeaguePressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5603686