DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Konjunkturerholung in China beflügelt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten sowie in Australien ist es am Freitag mit positiven Konjunktursignalen aus China nach oben gegangen. Denn in China sorgten nicht nur positive Wirtschaftsdaten, sondern zusätzlich auch Hilfen für die Banken für gute Laune. In China waren Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze auf Jahressicht im August kräftig und zugleich deutlicher als erwartet gestiegen. Bereits am Vortag nach Börsenschluss hatte die chinesische Notenbank die Mindestreseveanforderungen für die meisten Banken um 25 Basispunkte, um damit die Kreditvergabe anzukurbeln. Nun legte die Zentralbank nach und senkte die Zinssätze für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte und pumpte über diesen Mechanismus zusätzlich Kapital in den Markt. Der Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) blieb allerdings bei 2,5 Prozent.

Die Börsen in China reagierten auf Daten und Maßnahmen zunächst mit einem kräftigen Kursanstieg, allerdings kamen die Indizes anschließend wieder deutlich zurück. Während der HSI in Hongkong im späten Geschäft nur noch um 1,1 Prozent zulegte, drehte der Schanghai-Composite sogar 0,3 Prozent ins Minus. "Chinas Wirtschaft befindet sich immer noch in einem Tauziehen zwischen anhaltendem Gegenwind und zunehmender politischer Unterstützung", urteilten die Volkswirte von Goldman Sachs. Laut Nomura haben die Schritte bei den Reserveanforderungen nur begrenzte Auswirkungen. Zwar pumpte die People's Bank of China Geld in den Markt, sie ließ aber den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) unverändert bei. Das war zwar mehrheitlich so erwartet worden. Die Maßnahme könnte aber der Stützung des Renminbi gedient haben und sei somit kein Ausdruck wirtschaftlicher Stärke, hieß es. Zudem waren die Anlageinvestitionen der Städte etwas schwächer als gedacht ausgefallen.

Arm-Börsengang verbessert Stimmung

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 1,1 Prozent. Der sehr positive Börsenstart des Halbleiterkonzerns Arm in den USA beflügelte nach Aussagen von Analysten die Stimmung. Der Kurs der Arm-Mutter Softbank stieg um 2,1 Prozent, nachdem er zunächst noch deutlich höher notiert worden war. Die japanische Gesellschaft hatte sich im Zuge des Börsengangs von 10 Prozent ihrer Anteile getrennt. Arm Holdings waren an ihrem ersten Börsentag an der Nasdaq am Donnerstag um rund 25 Prozent gestiegen.

In Südkorea zog der Kospi um 1,1 Prozent an. Sollte die Konjunktur in China anziehen, dürfte Südkorea davon profitieren, hieß es im Handel. Im Halbleitersektor stiegen SK Hynix mit dem Arm-Rückenwind um 1,2 Prozent. Die Stahlaktien von Posco Holdings kletterten um 5,6 Prozent nach der Einigung auf eine Kooperation mit CF Industries in den USA.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 1,3 Prozent fester, wobei alle Sektoren zum Plus beitrugen. Die Hoffnung auf mehr Wachstum in China beflügelte Rohstoffwerte, deren Sektorindex um 2,5 Prozent stieg. Metcash sanken dagegen um 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mit geteilte hatte, dass höhere Lebenshaltungskosten das Käuferverhalten beeinflusst habe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.279,00 +1,3% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.533,09 +1,1% +27,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.601,28 +1,1% +16,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.117,74 -0,3% +0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.238,06 +1,1% -8,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.920,92 +0,7% +19,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.286,26 +1,1% -0,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.453,37 +0,3% -3,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0658 +0,1% 1,0643 1,0737 -0,4% EUR/JPY 157,50 +0,4% 156,91 158,14 +12,2% EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8577 0,8601 -3,1% GBP/USD 1,2432 +0,2% 1,2410 1,2481 +2,8% USD/JPY 147,76 +0,2% 147,44 147,28 +12,7% USD/KRW 1.326,99 -0,2% 1.329,23 1.326,68 +5,2% USD/CNY 7,2704 +1,2% 7,1853 7,2778 +5,4% USD/CNH 7,2725 -0,2% 7,2865 7,2818 +5,0% USD/HKD 7,8260 -0,0% 7,8286 7,8248 +0,2% AUD/USD 0,6462 +0,4% 0,6439 0,6431 -5,2% NZD/USD 0,5925 +0,2% 0,5912 0,5919 -6,7% Bitcoin BTC/USD 26.575,02 +0,2% 26.534,92 26.245,12 +60,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,69 90,16 +0,6% +0,53 +15,8% Brent/ICE 94,21 93,7 +0,5% +0,51 +14,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,81 35,52 -2,0% -0,72 -56,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,25 1.910,68 +0,3% +6,58 +5,1% Silber (Spot) 23,06 22,68 +1,7% +0,39 -3,8% Platin (Spot) 916,78 911,00 +0,6% +5,78 -14,2% Kupfer-Future 3,83 3,82 +0,1% +0,01 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.