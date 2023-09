Nicht verpassen: Chipgigant seit gestern an die Börse!

Werbung







Am gestrigen Donnerstag stand der bisher größte Börsengang des Jahres auf dem Programm. Die Erstnotiz der ARM-Aktie an der Nasdaq erfolgte zum gestrigen Börsenstart. Mehr Infos und wie Sie daran partizipieren können, lesen Sie hier.



Die Aktie des Halbleiterkonzerns ARM war bereits bis vor einigen Jahren an der Börse gelistet. Nach der Übernahme durch die japanische Softbank verschwand das ehemals an der Börse in London gelistete Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurden Übernahmegerüchte durch den Chipkonzern Nvidia laut, der Deal platzte allerdings.



Doch nun kehrte die Aktie an die Börse zurück - und das mit einem Paukenschlag. Am 14.09.2023 zum Börsenstart an der Technologiebörse Nasdaq starteten die Aktien mit einem Ausgabepreis von 51,00 USD in den Handel. Die Aktie erfreut sich großer Beliebtheit und ist nach Bloomberg-Berichten mehrfach überzeichnet. Rund ein Zehntel der verfügbaren Aktien sollten zum Handelsstart zur Verfügung stehen. Durch den Ausgabepreis von 51,00 USD beläuft sich die Gesamtbewertung des Unternehmens auf mehr als 54 Milliarden USD. Nach einer Eröffnung von bereits knapp 10 Prozent über dem Ausgabepreis konnte die Aktie den ersten Börsenhandelstag mehr als erfolgreich mit einem gesamten Plus von mehr als 24,5 Prozent.



Technologie am Zahn der Zeit



Die technologische Struktur, die das Unternehmen für die Chipdesigns liefert, ist besonders für den Smartphone-Markt hoch relevant. In nahezu allen Geräten (nach dem Börsenprospekt von ARM mehr als 99 Prozent). Partizipieren an den Kursverläufen des Chipherstellers können Sie ebenfalls bequem über die Produkte der HSBC. Wir bieten verschiedene Produkte auf ARM an - Eine Übersicht finden Sie hier:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC