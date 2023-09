DJ Spohr: Lufthansa Technik baut Militärgeschäft aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa will sich mit ihrer Techniksparte stärker im militärischen Bereich engagieren. "Die Aktivitäten der Lufthansa im militärischen Bereich legen zu", sagte Konzernchef Carsten Spohr bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend. Er bestätigte Berichte über ein Konsortium von Lufthansa Technik und Rheinmetall bei der Wartung des Kampfjets F-35 und kündigte weitere Engagements an.

"Wir haben uns entschieden, mit Rheinmetall in ein Konsortium zu gehen", sagte Spohr. Business Insider hatte Anfang September über die Zusammenarbeit berichtet, die am 19. September formal unterzeichnet werden soll. Deutschland will 35 Maschinen des US-Jets anschaffen.

Auch bei Hubschraubern will die Lufthansa die Wartung übernehmen. "Wir wollen auch bei dem großen Auftrag über schwere Transporthubschrauber, den die Bundeswehr mit Boeing verhandelt, mit an Bord sein", sagte Spohr weiter. Die Lufthansa könne mit Blick auf die Zuverlässigkeit der Bundeswehr-Ausrüstung eine "große Unterstützung" sein. Es sei ein bewusster strategischer Schritt, denn globale Sicherheit sei zentral für das Geschäft der Lufthansa.

September 15, 2023

