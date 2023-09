Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine der Woche vom 18. bis 22. September 2023 MONTAG, DEN 18. SEPTEMBER Am Montag, den 18. September findet unter anderem ein Capital Markets Day von Societe Generale in Frankreich statt, eine außerordentliche Hauptversammlung von Aston Martin in Großbritannien und die Veröffentlichung des NAHB Indexes in den USA. Außerdem wird der 6. Bundeskongress von Verdi in Berlin fortgesetzt, bei dem unter anderem der ...

