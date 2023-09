DJ Totalenergies, Adani Green in Gesprächen für Investition - Agentur

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies ist einem Medienbericht zufolge in Gesprächen für eine Investition in Höhe von 700 Millionen US-Dollar in Projektanteile im Bereich erneuerbare Energien. Wie Bloomberg mit Verweis auf ungenannte Informanten berichtet, interessiert sich der französische Energiekonzern für Projekte, die von der indischen Adani Green Energy entwickelt wurden. Totalenergies will derzeit sein Portfolio an erneuerbaren Energien erweitern.

Sollte es zu einer Einigung kommen, wäre dies Bloomberg zufolge die erste Investition von Totalenergies in ein Unternehmen der Adani-Gruppe seit einem Bericht eines amerikanischen Leerverkäufers, der die Gruppe Anfang des Jahres kritisierte. Totalenergies und Adani lehnten laut Bloomberg eine Stellungnahme ab.

September 15, 2023

