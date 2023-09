Bern (ots) -Sie haben die Zukunft straffälliger Jugendlicher in ihren Händen: Eine Jugendrichterin, eine Sozialarbeiterin und eine Jugendinspektorin setzten sich dafür ein, jungen Menschen in Schwierigkeiten neue Perspektiven zu ermöglichen. Ein Mord verändert allerdings die Situation und stellt die drei Frauen vor heikle Entscheidungen. Alle sechs Folgen der auf echten Zeugenaussagen basierenden Serie "Hartes Pflaster" sind ab sofort auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Jugendgerichtshof Genf. Täglich haben die Jugendrichterin Gabrielle und ihr Team, die Sozialarbeiterin Anaïs und die Jugendinspektorin Kadi, mit jungen Menschen in Schwierigkeiten zu tun. Gemeinsam versuchen sie, diesen Teenagern zu helfen und ihnen neue Hoffnung zu geben. Einer der Jugendlichen ist der 15-jährige Marek, der bei einem Einbruch verhaftet wurde. Da seine Mutter ihn bei der Anhörung aus der elterlichen Pflege entlässt, landet er in Untersuchungshaft. Der Fall wird komplex, als plötzlich der Mord an einem jungen Mädchen mit Mareks Taten in Verbindung gebracht wird. Die Ernsthaftigkeit der Situation bringt die drei Frauen vor neue Herausforderungen: Ist es besser, jugendlichen Straffälligen zu vertrauen - oder sie wegzusperren?Die Figuren und Handlungen der Serie von Nicole Borgeat ("Boomerang", "Demain j'arrête!") sind in der Realität verankert und basieren auf echten Zeugenaussagen. Produziert wurde "Hartes Pflaster" (Originaltitel französisch: "Délits mineurs") in Zusammenarbeit zwischen RTS und den Produktionsfirmen Alva Film und Hélicotronc. Darin zu sehen sind unter anderem Noémie Schmidt ("Wolkenbruch") und Christophe Sermet ("Der Läufer", "Bis ans Ende der Träume"). Alle sechs Folgen der Krimi-Serie sind ab sofort auf Französisch (Originalsprache), sowie Deutsch und Italienisch auf Play Suisse zu sehen.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100911259