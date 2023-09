Die Versicherungs-Aktien sind weiter an der Börse stark gefragt. Während die Munich Re am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht, notiert die Allianz immerhin auf einem 21-Jahres-Hoch. Sollte sich das Kaufsignal auf Tages- beziehungsweise Wochenschlussbasis bestätigen, dürfte sich der jüngste Aufwärtstrend fortsetzen. Für risikoaffine Trader bietet sich ein Call-Optionsschein an.

