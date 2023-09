Pyrum hat seine Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt. Im Mittelpunkt standen in den ersten sechs Monaten im Wesentlichen die hohen Investitionen am Firmensitz in Dillingen/Saar sowie der weitere Aufbau von Personal und der Organisationsstruktur für die weitere Expansion der Technologie. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Verlust von 3,5 auf 4,4 Millionen Euro vergrößert hat. CEO Pascal Klein betonte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass trotz der aktuellen Herausforderungen in der ...

