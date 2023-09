München (ots) -- eCommerce-Fulfillment-Dienstleister eröffnet hochmodernes Lager in Hessen- Zur Eröffnung spendet advastore 1.220 Teddys, inklusive Weltrekordversuch mit Guinness World Records- Leser:innen entscheiden, an welche Kinder-Hilfsorganisationen die Teddys gespendet werdenZur Eröffnung des ersten vollautomatisierten Lagers, dem advaCenter, im hessischen Niederaula Anfang September, will das Start-up rund um Flaschenpost-Gründer Dieter Büchl gleich einen Weltrekord brechen. advastore verschenkt dazu 1.220 Teddybären an Kinder-Hilfsorganisationen in Deutschland. Die 1.220 dafür aufgereihten Versandkartons sind Teil des Weltrekordversuchs. Erst, wenn die Teddys bei den Organisationen angekommen sind, wird advastore auch offizieller Weltrekordhalter sein.Der derzeitige Weltrekord bei Guinness World Records für die längste Reihe an Spendenpaketen liegt bei 1.000 Stück. Sebastian Schloemp, Head of Marketing bei advastore, erklärt dazu: "Unser Unternehmen wurde im 12. Monat des Jahres 2020 gegründet, daher haben wir uns entscheiden, gleich 1.220 Teddybären zu spenden." advastore möchte die Öffentlichkeit entscheiden lassen, an welche Kinder-Hilfsorganisation die Kuscheltiere gehen sollen. Auf der folgenden Website zur Spendenaktion können Interessierte noch bis zum 30. September ihre Herzensorganisation vorschlagen: http://www.advastore.com/weltrekord/.Zu gewinnen gibt es dabei auch etwas: Für jeden Vorschlag erhalten die ersten Teilnehmenden der Aktion selbst einen Teddybären oder können diesen direkt an die Organisation ihrer Wahl spenden. advastore wird sich nach Ende der Frist mit den Meistgenannten in Verbindung setzen und die Teddys verschicken. "Die Einführung unseres ersten vollautomatisierten Lagers in Deutschland markiert einen Meilenstein in der Logistikbranche. Diesen historischen Moment möchten wir nicht nur feiern, sondern auch der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Unsere Spendenaktion steht daher symbolisch für die Verbindung von technologischem Fortschritt und sozialem Engagement," sagt Felix Lösch, Chief Commercial Officer bei advastore.Revolution des Fulfillment - dank Innovation aus Deutschlandadvastore übernimmt den gesamten Prozess vom Wareneingang über die Einlagerung bis zur Abfertigung der Bestellung und will mit transparenter und effizienter Auftragsabwicklung den großen Anbietern den Rang ablaufen. So bietet das Unternehmen E-Commerce-Fulfillment-Lösungen für kleine und mittelständische Online-Verkäufer und -Händler in den Bereichen Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und Retourenmanagement. Bei der Soft- und Hardware setzen die Gründer aus Deutschland auf Eigenentwicklungen - beides basiert auf modernster Robotik und vollautomatisierter Intralogistik. So lassen sich Kundenwünsche flexibel umsetzen und Logistikprozesse schnell optimieren, weil Abstimmungsprozesse mit Dienstleistern entfallen.Der hohe Grad an Automatisierung reduziert manuelle Eingriffe deutlich, was zu kürzeren Bearbeitungszeiten, geringerer Fehleranfälligkeit und einer höheren Effizienz führt. Das gewährleistet nicht nur pünktliche Zustellungen, sondern sorgt zudem für einen Kostenvorsprung von bis zu 30 Prozent gegenüber herkömmlichen Fulfillment-Methoden. Zusätzlich garantiert advastore für Bestellungen aus Deutschland, die bis 16 Uhr eingehen, eine Lieferung am darauffolgenden Tag. Dank präziser Datenerfassung entlang des gesamten Prozesses können Vertriebspartner Lager- und Bestellvorgänge im Kundenportal advaHub in Echtzeit verfolgen, was für maximale Transparenz und einfacheres Warenmanagement sorgt.Hochauflösendes Bildmaterial zum Download gibt es hier: https://we.tl/t-8p9r6RAxe7Über advastore SEadvastore ist ein deutscher Anbieter von E-Commerce-Fulfillment-Lösungen für Online-Verkäufer und -Händler verschiedenster Branchen. Das Unternehmen deckt den gesamten Fulfillment-Prozess ab und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und Retourenmanagement. Das All-in-One-Automatisierungssystem, entwickelt und optimiert vom advastore-Expertenteam, ermöglicht maßgeschneiderte, effiziente und zuverlässige Lösungen für den Versand von Waren kleiner und mittelständischer Unternehmen. Die Vision von advastore ist es, durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie, den Fulfillment-Prozess zu revolutionieren und echten Mehrwert in der E-Commerce-Branche zu schaffen.Weitere Informationen: www.advastore.comPressekontakt:Kontakt:advastore SESebastian SchloempWalter-Gropius-Straße80807 München+49 1606166 612sebastian.schloemp@advastore.comAgenturkontakt:PER AgencyCaroline Hagen-KellererHofmannstrasse 5481379 München+49 89 9213151-16advastore@per-agency.comOriginal-Content von: advastore, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171821/5603803