DJ Volkswagen steigert Absatz im August um 5,7% - China schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat seinen Absatz im August abermals gesteigert, allerdings mit nachlassendem Tempo. Die Verkäufe legten um 5,7 Prozent auf 740.100 Fahrzeuge zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der größte Markt China wies einen Rückgang von 6,5 Prozent auf 278.800 Fahrzeuge auf, was Volkswagen mit einem starken Vorjahresmonat begründete, als Steuervorteile das Wachstum getrieben hatten. In den ersten acht Monaten des Jahres verkaufte Volkswagen weltweit 5,89 Millionen Autos, ein Plus von 11 Prozent im Vorjahr.

Bei der Kernmarke Volkswagen Pkw musste der Konzern leichte Einbußen hinnehmen. Hier sank der Absatz im August um 1,7 Prozent auf 405.300 Autos. Die anderen Volumenmarken Skoda und Seat/Cupra legten dagegen zweistellig zu, ebenso wie Volkswagen Nutzfahrzeuge. Die Premiummarke Audi verzeichnete ein Plus von 13,6 Prozent auf 148.200 Autos.

September 15, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)

