Münster/Bonn (ots) -Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, bestätigt den CDU-Grundsatz, nicht mit der AfD zusammen zu arbeiten. Hinsichtlich der gemeinsamen Abstimmung der CDU mit Stimmen aus der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag für die Senkung der Grunderwerbssteuer betonte er: "Ich finde, die Brandmauer muss stehen. Ich finde, man darf mit diesen Leuten weder reden noch kooperieren", so Laschet im phoenix-Interview. Es passiere jedoch allen Parteien, "dass Leute zustimmen, deren Zustimmung man sich nicht erhofft hat."Im Hinblick auf die heutige Veranstaltung zum Westfälischen Frieden forderte der CDU-Politiker Europa müsste auf den russischen Angriffskrieg noch vehementer mit einer Stimme sprechen und beklagte, die Mitgliedsstaaten der EU würden nur mühevoll zu einer gemeinsamen Position, finden. Außerdem wünsche er sich mehr deutsch-französische Initiativen, "denn das sind die beiden großen Länder in der Union; wenn die zusammenstehen, werden andere auch folgen", so Laschet gegenüber phoenix.