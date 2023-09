DJ Lindner: Inflation ist zu hoch, EZB-Entscheidung nachvollziehbar

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) als "nachvollziehbar" bezeichnet und angekündigt, Deutschland wolle die Notenbank weiter mit einer "moderat restriktiven Finanzpolitik" und der Einhaltung der Schuldenbremse unterstützen. "Die Inflation ist unverändert zu hoch, die Bundesregierung ist besorgt wegen der unverändert starken Entwicklung der Preise", sagte Lindner vor einem Treffen der Eurogruppe im spanischen Santiago de Compostela. Dies sei eine Gefahr für das wirtschaftliche Fundament, das die Inflation "unterspülen" könnte, warnte er.

"Deshalb ist die Entscheidung der Europäischen Zentralbank nachvollziehbar", betonte Lindner. "Wir sehen uns in der Verantwortung, die Bekämpfung der Inflation durch die Notenbank zu unterstützen, indem wir eine moderat restriktive Finanzpolitik machen." Deutschland habe seine Ausgaben gebremst, um die Wirkung der Geldpolitik nicht zu konterkarieren. Würden kreditfinanzierte Programme aufgelegt, würde die Bekämpfung der Inflation länger dauern, sie wäre teurer, und man müsste länger die realwirtschaftlichen Konsequenzen der Inflationsbekämpfung beklagen. "Das ist der Grund, warum Notenbanken und staatliche Fiskalpolitik in eine Richtung arbeiten müssen", so Lindner.

Trotz der gegenwärtigen Konjunkturschwäche habe Deutschland eine "starke Wirtschaft mit einem enormen Turnaround-Potenzial", betonte der Bundesfinanzminister. "Wir dürfen mit Blick auf Deutschland weder blauäugig sein noch schwarzmalerisch." Die Wirtschaft bremsten strukturelle Defizite, etwa bei der Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften, bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau, Energieerzeugungs- und digitaler Infrastruktur und auch bei der "Optimierung der steuerlichen Rahmenbedingungen".

Noch längere Gespräche zum Stabilitätspakt

Mit Blick auf die Reform den EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes betonte Lindner, für die Bundesregierung sei neben einem "realistischen Zugang" wichtig, dass dieser auch verlässlich zu reduzierten Defiziten und Schuldenständen führe. Bis man Ergebnisse erreiche, werde man aber "sicherlich noch etwas länger im Gespräch bleiben" müssen. "Wir sind bereit und arbeiten hart dafür, dass man bis zum Ende des Jahres zusammenkommt." Hauptthemen der Finanzministertreffen von Eurogruppe und Europäischer Union (EU) sollen die wirtschaftliche Entwicklung, die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und zwei Personalentscheidungen sein. Deutschland sei es beim Stabilitätspakt "entscheidend wichtig", ein Regelwerk zu behalten, das den Aufbau fiskalischer Puffer ermögliche und ein Maß an Robustheit und Solidität der öffentlichen Finanzen sicherstelle, mit dem man "in kommenden Jahren auch gut durch Krisen" komme, hatte ein deutscher Regierungsbeamter im Vorfeld betont.

Auf der Agenda steht nach seinen Angaben zudem die Nachbesetzung der Stelle des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer. Zudem gehe es um den Auswahlprozess für den Nachfolger von EZB-Direktor Fabio Panetta. "Da steht die Entscheidung schon fest", sagte der Beamte mit Blick auf die Tatsache, dass es mit dem italienischen Zentralbank-Vizechef Piero Cipollone nur einen Kandidaten gibt. Eine formelle Entscheidung könne aufgrund des informellen Charakters des Treffens in Spanien zwar nicht getroffen werden. "Aber man wird sich dort darauf verständigen, dass die Personalentscheidung so fallen wird."

EIB soll weiterentwickelt werden

Lindner betonte, zur Nachfolge an der Spitze der EIB habe die Bundesregierung "noch keine klare Entscheidung" getroffen. Bei der Tagung in Santiago de Compostela werde es auch keine Entscheidung dazu geben. Erst solle in den kommenden Tagen und Wochen diskutiert werden, wie man die EIB weiterentwickeln wolle. Ausdrücklich lobte der deutsche Finanzminister, dass zu den informellen Beratungen der europäischen Finanzminister auch lateinamerikanische Partnerstaaten eingeladen worden seien. Gerade mit diesen sehe man große wirtschaftliche Potenziale. "Wenn von hier und diesem Austausch ein Signal ausgehen könnte, dass wir auch schnell Fortschritte beim Freihandelsabkommen zwischen Europäischer Union und Mercosur erreichen, dann würde ich das außerordentlich begrüßen", betonte Lindner. Man könne nicht immer nur davon sprechen, diversifizieren und nicht einseitig etwa von China abhängig sein zu wollen. "Man muss dann irgendwann dieser Sprache auch Taten folgen lassen."

Wie zuvor schon Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellte sich auch Lindner hinter die angekündigte EU-Untersuchung zu Elektroautos aus China. "Es ist richtig, dass Fairness hergestellt wird", sagte er. Alles müsse sich nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO richten. "Wenn es dort Bedenken gibt - ihnen nachzugehen, kann man nur begrüßen." Die Regeln der WTO gälten "natürlich auch für Elektrofahrzeuge".

