NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Erneuerbare Energien seien zweifellos der technologisch wichtigste Treiber der Energiewende, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen müssten dazu aber erheblich gesteigert werden, bis 2050 seien mindestens 18 Billionen US-Dollar erforderlich. Die wichtigste Frage für Anleger sei, ob das hohe Wachstumspotenzial wertsteigernd umgesetzt werden kann. RWE sei eine ihrer Schlüsselaktien für dieses Thema./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 20:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 20:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

