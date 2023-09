Am Schweizer Labor Empa führt ein Robo-Arm die mühselige und Arbeit in einem Batterieforschungslabor durch. Der Roboter kann selbständig wiegen, messen und Batteriezellen bauen. Bald kann er auch selbständig Materialien für weitere Versuche anhand von mathematischen Modellen ermitteln. Die Daten aus den Robo-Experimenten sollen dann europäischen Batterieforschern zur Verfügung gestellt werden.In der Schweiz arbeitet ein Roboter in einem Batterieforschungslabor und arbeitet dort zehnmal schneller als seine menschlichen Kollegen. Das Werkstoff- und Technologie-Forschungszentrum Empa stellt die Labor-Roboterplattform ...

