Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze und führender Anbieter von Lösungen für Konnektivität an Bord von Flugzeugen (In-Flight Connectivity, IFC), kündigte heute ein neues Content Distribution System an, das hochwertige Videoinhalte über das Internet rund um den Globus transportieren wird. Der Dienst IntelsatOne IP nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Intelsat im Bereich der satellitengestützten und terrestrischen Übertragung, um den Anwendern ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Kundenservice, globaler Reichweite, Content-Backup-Funktionen und Skalierbarkeit zu bieten.

"IntelsatOne IP erhöht die Reichweite und Flexibilität des Global Media Network von Intelsat und ergänzt unsere bereits bestehende globale Satelliten- und Glasfaserpräsenz", sagte Pascale Fromont, Vice President of Media bei Intelsat. "IntelsatOne IP bietet Programmanbietern jeder Größe, die auf der Suche nach erschwinglicheren und zuverlässigeren Wegen zur Übertragung von Inhalten sind, sowie solchen, die nach neuen Wegen zur Steigerung der Zuschauerzahlen suchen, mehr Konnektivitätsoptionen."

IntelsatOne IP ist als globales Verbundnetz konzipiert, das auf einer Softwareplattform betrieben wird und somit keine Hardware benötigt, was eine schnellere Bereitstellung ermöglicht.

Durch die Nutzung der hybriden terrestrischen und satellitengestützten Infrastruktur von Intelsat haben die Programmanbieter auch Zugang zum gesamten Global Media Network von Intelsat und können somit eine Konnektivität erreichen, die traditionelle IP-Anbieter nicht bieten können. Damit erhalten Kunden aus der Medienbranche eine sichere, globale Lösung mit vollständiger Netzwerktransparenz, kontrolliertem Multi-Destination-Routing-Management und verbessertem End-to-End-Videomanagement und Streaming-Schutz.

Das Produkt ist ab sofort verfügbar, so dass Kunden mit dem Testen von Anwendungsfällen beginnen können. IntelsatOne IP wird zu einem späteren Zeitpunkt als operativer Dienst kommerziell zur Verfügung stehen.

Über Intelsat

Das globale Profi-Team von Intelsat konzentriert sich auf die Bereitstellung einer nahtlosen und sicheren satellitengestützten Kommunikation für Regierungen, NGOs und gewerbliche Kunden mittels des firmeneigenen globalen Netzwerks und der Managed Services der nächsten Generation. Durch die Überbrückung der digitalen Kluft durch einen der weltweit größten und fortschrittlichsten Satelliten-Bestände und eine entsprechende Konnektivitäts-Infrastruktur schafft Intelsat für Menschen und ihre Hilfsmittel Möglichkeiten, über Ozeane hinweg zu kommunizieren, quer über Kontinente zu sehen und durch den Himmel zu hören, mit dem Ziel der Kommunikation, Kooperation und Koexistenz. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für die jeweils "ersten Errungenschaften" der Satellitenbranche beim Dienst an seinen Kunden und dem Planeten. Gestützt auf ein Vermächtnis der Innovation und durch den Fokus auf eine neue Generation von Herausforderungen haben die Intelsat-Teammitglieder ihren Blick nun auf die "nächsten ersten Errungenschaften" im Weltraum geheftet, während sie den Bereich durcheinander wirbeln und die Führung bei der digitalen Transformation der Branche übernehmen.

