Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. September 2023. Einige wichtige Termine stehen am Montag, den 18. September, auf der Agenda. In Frankreich lädt die Societe Generale zu einem Capital Markets Day ein, in Großbritannien hält Aston Martin eine außerordentliche Hauptversammlung ab und in den USA wird der NAHB Index veröffentlicht. Der 6. Bundeskongress von Verdi geht in Berlin weiter, wo unter anderem die Wahlen für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...