BLUETTI, eine führende Marke für die Speicherung sauberer Energie führt das Heim-Backup-Energiesystem EP760 für die Wintervorbereitung ein. Diese Innovation sorgt bei Stromausfällen für kontinuierliche Heizung und Beleuchtung zu Hause ohne hohe Energierechnungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230915801399/de/

BLUETTI EP760 Energy Storage System (Graphic: Business Wire)

Kosteneffizientes Energie-Management

Das System EP760 ist geeignet für verschiedene Solaranlagen und speichert beeindruckende 9.000 W an Solarstrom. Die gespeicherte Energie stellt eine zuverlässige Stromquelle in der Nacht und bei unerwarteten Ausfällen dar. Sogar ohne Solarpanels stellt das EP760 eine intelligente Spitzenlastverschiebung zur Verfügung, durch die Nutzer das System in Zeiten geringen Bedarfs aufladen und in Spitzenzeiten entladen können, was die Ausgaben für Energie effektiv minimiert.

Individuelle Kapazität

Durch sein modulares Design bietet das EP760 eine individuell anpassbare Energiespeicherung. Durch die Kombination des EP760 mit zwei bis vier Akkupaketen B500 kann der Nutzer ein Energiespeichersystem mit 9.920 Wh bis 19.840 Wh aufbauen. Diese große Kapazität sorgt für eine ausreichende Stromversorgung bei längeren Stromausfällen und sichert durchgehendes Heizen im ganzen Winter.

Vielseitige Anwendung

Das nach IP65 eingestufte EP760 ist so konzipiert, dass es sich an verschiedene Umgebungen anpasst. Außerdem ist es wasser- und staubgeschützt. Mit unter 50 Dezibel während des Betriebs kann es problemlos in Häuser, Hütten und Schuppen installiert werden. Seine kompakte Ausführung ermöglicht vertikales Stapeln und damit optimale Raumnutzung. Die interne Selbstheizfunktion ermöglicht gleichmäßigen Betrieb sogar bei einer Temperatur von -20°C. Dadurch ist es auch für kühle Regionen geeignet.

Haltbar und sicher

Sicherheit und Langlebigkeit sind für BLUETTI zentral. Das EP760 besitzt zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die mit über 3.500 Ladezyklen für ihre Langlebigkeit bekannt sind-dies entspricht einer Nutzungsdauer von etwa zehn Jahren. Mit 10 Jahren Garantie und Wartungsteams für Ort garantiert BLUETTI sorgenfreien Betrieb und zuverlässige Wartung.

Verfügbarkeit und kostenloser Test

Das EP760 wird zu einem Einführungspreis von 5.999 Euro ab 15. September erhältlich sein.

Über BLUETTI

BLUETTI engagiert sich seit der Gründung für die Förderung nachhaltiger und grüner Energielösungen. Durch das Angebot von umweltfreundlichen Energiespeicherlösungen für die Innen- und Außennutzung möchte BLUETTI außergewöhnliche Erfahrungen zu Hause schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für unseren Planeten leisten. Dieses Engagement für nachhaltige Energie hat es BLUETTI ermöglicht, in über 100 Länder zu expandieren und das Vertrauen von Millionen von Kunden weltweit zu gewinnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230915801399/de/

Contacts:

press@bluetti.com