HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4756/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In dieser Folge geht es um das unmittelbar bevorstehende Jahreshighlight in Österreich. Zertifikate Kongress und Award in Österreich am 19.9. Wir schauen ein wenig ins Programm und finden Finanzminister Magnus Brunner. Im zweiten Block der Folge geht es um die Umbenennung des DDV in BSW und dazu wiederum gibt es knapp 5 Minuten 0-Ton vom deutschen Finanzminister Christian Lindner, den meine Kollegen in Deutschland aufgenommen haben. Wer den ZFA Award aus dem Vorjahr re-live ...

